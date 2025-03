Iodonna.it - Ecco come abbinarli con eleganza, in 5 look da copiare a primavera

Chiaramente, i più cool. Basta osservare gli outfit street style delle It Girl, i Instagram e TikTok e le uscite delle sfilate-Estate 2025 per rendersi conto che i jeans del momento sono quelli chiari. La tonalità delicata light blue fa faville nella bella stagione e contagia ilda capo a piedi, a partire dai pantaloni sulla cresta dell’onda. Jeans a sigaretta: 5 outfit a cui ispirarsi dai 20 ai 60 anni X Leggi anche › Un toccasana per l’outfit.