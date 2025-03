.com - Eccellenza / Ambo sulla ruota della D invariato: Maceratese e K Sport ancora lassù

stessa lunghezza d’onda anche dopo la 26^. Il Chiesanuova va a vuoto in quel di Monturano. Vittorie massicce per Urbino, Tolentino e Fabriano CerretoVallesina, 17 marzo 2025 –senza padrone la vetta inMarche.e Knon ne hanno voluto sapere nemmeno nella ventiseiesima di mollare la cima. Seppur con modalità diverse, le squadre di Possanzini e Magi si sono intascate altri tre punti formato prima piazza.da spartire chissà per quanto. I pesaresi, con un 4-0 in nonchalance, hanno dato poco spazio ad indugi contro un Matelica fragile e pericolante. I biancorossi, invece, hanno dovuto fare gli straordinari per infliggere ai Portuali un ottava sconfitta consecutiva molto amara. Il gol di Ruani, arrivato a cinque dal termine, ha evitato quello che sarebbe potuto essere un cortocircuito imprevisto contro una squadra, si, coinvolta nella lotta per non retrocedere, ma munita per cause di entità superiore di una quantità avvelenata di stimoli.