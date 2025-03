Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Evoluzione Diventa Una Star Lista Giocatori Ed Obiettivi

Leggi su Fifaultimateteam.it

L’Unaè disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando glipresenti nell’area dedicata.I requisiti dell’possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di mercoledi 2 aprile. In calce alla notizia potete consultare ladelle carte migliori che possono essere inserite nell’Una.Completando l’riceverete una carta con importanti boost sia alle statistiche che all’overall che potrebbe rinforzare la vostra squadra e che vi aiuterà a competere in modo più agevole sia nelle partite delle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League.In questo articolo potete prendere visione dell’finale di una delle carte che possono essere evolute e di tutti i requisiti necessari per poterla ottenere.