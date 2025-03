Metropolitanmagazine.it - È ufficiale Mauro Icardi e Wanda Nara sono separati, il Tribunale di Milano dichiara la separazione: “Lui è felicissimo”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

. Ildihato latra l’ex calciatore dell’Inter, ora al Galatasaray, e la ormai ex moglie e madre dei suoi figli: secondo quanto apprende l’Adnkronos, il calciatore argentino, assistito dagli avvocati Valeria De Vellis e Raffaele Rigitano, ha ottenuto ladalla moglie, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Di CarloSebbeneabbia mancato l’udienza dello scorso 11 marzo, i giudici hanno emesso il provvedimento diche rappresenta il primo passo di una causa legale, che vedrà scontrarsi i due ex coniugi su altri aspetti: il patrimonio, le infedeltà e la gestione delle figlie. Tutto mentre in Argentina proseguono i procedimenti penali avviati da ambo le parti. Da mesi, infatti,si scambiano accuse e minacce e decine di denunce hanno riempito i tavoli deldi Buenos Aires, doveaperti molti fascicoli con accuse a vario titolo di violenza domestica, violenza psicologica e possesso di armi.