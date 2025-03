Metropolitanmagazine.it - È stato arrestato il sindaco di Istanbul

Mercoledì mattina in Turchia ildiEkrem Imamoglu èarrenella sua casa. Secondo i media turchi Imamoglu sarebbe indagato insieme a diverse altre persone, tra cui giornalisti e uomini d’affari, in un caso di presunta corruzione. Imamoglu, uno dei principali oppositori del presidente Recep Tayyip Erdogan, sarebbeportato al Dipartimento di Polizia die la sua casa è stata perquisita. Il blitz delle forze dell’ordine – viene spiegato – riguarda un centinaio di persone nei confronti delle quali sono stati emessi mandati di cattura.In un video pubblicato su X prima di essere preso in custodia dalla forze dell’ordine Imamoglu ha parlato di “grande tirannia” poi, rivolgendosi ai suoi sostenitori, ha aggiunto: “Ci troviamo di fronte a una grande tirannia.