È morta Selma Miriam la donna visionaria che negli anni Settanta ha portato il femminismo dentro ai ristoranti

, co-fondatrice del celebre ristorante vegetariano e vegano, Bloodroot a Bridgeport, in Connecticut, è scomparsa all'età di 84. La notizia è stata confermata dalla sua socia e amica di lunga data, Noel Furie. Bloodroot si distinse non solo per la sua cucina innovativa, ma anche come centro di attivismo femminista e culturale. Il ristorante operava come un collettivo, promuovendo l'uguaglianza e l'empowerment delle donne. Oltre a servire piatti stagionali ispirati a diverse tradizioni estere, Bloodroot ospitava letture di autrici femministe e fungeva da spazio sicuro per la comunità lesbo, organizzando serate riservate alle donne.Nata a Bridgeport,si laureò alla Tufts University nel 1956 specializzandosi biologia e psicologia. Dopo il matrimonio, si trasferì a Westport, dove visseultimi 37con la sua compagna e partner, Carolanne Curry.