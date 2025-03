E’ morta Nadia Cassini icona sexy della commedia all’italiana

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 19 mar. (askanews) –, èa 76 anni a Reggio Calabria dopo una lunga malattia. Nata Gianna Lou Muller negli Stati Uniti da genitori attori di vaudeville, aveva origini italo-tedesche. Il suo destino nel mondo dello spettacolo sembrava segnato fin dalla nascita, avvenuta durante una tournée dei genitori. Nel 1968 si trasferì in Italia con il marito, il conte Igor, fratello dello stilista Oleg. La notorietà arrivò nel 1970 con “Il dio serpente” di Piero Vivarelli, un film scandalo in cui mostrava un nudo integrale. Tuttavia, fu nel filoneerotica che divenne una vera star, recitando accanto a Lino Banfi e in pellicole di successo come “L’insegnante balla. con tutta la classe” (1979), “L’infermiera nella corsia dei militari” (1979) e “La dottoressa ci sta col colonnello” (1980).