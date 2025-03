Secoloditalia.it - E’ morta Nadia Cassini, icona sexy della commedia all’italiana: i suoi cinque film più belli (video)

L’attrice, bella da far girare la testa neidel filonee poi tra le prime sex symbol delle tv di Silvio Berlusconi, èmartedì 18 marzo a Reggio Calabria, all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. La notiziascomparsa è stata pubblicata oggi dal “Tempo“.Madia, al secolo Gianna Lou MüllerEra nata come Gianna Lou Müller durante una tournée dei genitori, ballerini e attori di vaudeville, a Woodstock, nello stato di New York, il 2 gennaio 1949, da padre statunitense di origini tedesche, Harrison Müller, e da madre statunitense di origini italiane, Patricia Noto. Aveva preso il nome d’arte didopo le nozze con il giornalista IgorLoiewski (1915-2002): si sposarono nel 1969, lui 54enne era al suo quarto matrimonio e lei appena 20enne, e divorziarono nel 1972.