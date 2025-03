Liberoquotidiano.it - È morta Nadia Cassini: icona sexy del cinema italiano, la grave malattia

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'attrice, bella da far girare la testa nei film del filone della commediaall'italiana e poi tra le prime sex symbol delle tv private, èmartedì 18 marzo a Reggio Calabria, all'età di 76 anni dopo una lunga. La notizia della scomparsa è stata pubblicata oggi dal "Tempo". Era nata come Gianna Lou Müller durante una tournée dei genitori, ballerini e attori di vaudeville, a Woodstock, nello stato di New York, il 2 gennaio 1949, da padre statunitense di origini tedesche, Harrison Müller, e da madre statunitense di origini italiane, Patricia Noto. Aveva preso il nome d'arte didopo le nozze con il giornalista IgorLoiewski (1915-2002): si sposarono nel 1969, lui 54enne era al suo quarto matrimonio e lei appena 20enne, e divorziarono nel 1972.