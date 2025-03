Lettera43.it - È morta Nadia Cassini, icona della commedia sexy Anni 70

Leggi su Lettera43.it

, simboloitaliana degli70 e dei primi80. La showgirl e attrice americana, che ha però legato tutta la sua carriera al nostro Paese, è deceduta all’età di 76a Reggio Calabria ed era malata da tempo. A darne notizia è Il Tempo. Giunta da New York a Roma per seguire l’allora marito e giornalista IgorLoiewski, da cui divorziò nel 1972 a tredalle nozze, è stata una delle prima sex symboltivù di Silvio Berlusconi e ha condiviso la scena con grandi star come Lino Banfi, Lando Buzzanca e Carmen Villani. Tra i suoi film più famosi si ricordano L’infermiera nella corsia dei militari del 1979 e Tutta da scoprire del 1981.La carriera die i film più famosiOriginaria di Woodstock, nello Stato di New York, dov’era nata il 2 gennaio 1949 con il nome di Gianna Lou Müller, era figlia di Harrison Müller, americano di origini tedesche, e Patricia Noto, anche lei statunitense ma di origini italiane.