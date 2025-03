Metropolitanmagazine.it - È morta l’attrice Nadia Cassini, icona sexy italiana

Leggi su Metropolitanmagazine.it

all’età di 76 anni, stella indiscussa della commediaall’che ha fatto sognare intere generazioni.è deceduta martedì 18 marzo a Reggio Calabria dopo una lunga malattia, come riportato oggi dal quotidiano “Il Tempo”.Nata come Gianna Lou Müller il 2 gennaio 1949 a Woodstock, New York, da genitori artisti di vaudeville in tournée,aveva origini italo-americane che l’hanno sempre legata al Belpaese, dove ha costruito la sua brillante carriera cinematografica. Figlia d’arte, mamma e papà erano due ballerini e attori, ha fatto tantissimi lavori prima che la sua carriera esplodesse.Della sua infanzia aveva raccontato in un’intervista rilasciata Libero Quotidiano: “Nasco a Woodstock il 2 gennaio, papà tedesco e mamma– si leggeva -.