È la Milano-Sanremo ma si parte da Pavia: strade chiuse, divieti di sosta ed eventi

, 19 marzo 2025 – Vetrine dei negozi con le maglie dei campioni, mostre di bici del passato e tanti appassionati.è pronta ad accogliere la carovana della 116esima, la gara ciclistica internazionale per professionisti che si disputerà sabato connza da piazza della Vittoria alle 10.15. Alla manifestazioneciperanno 175 corridori con al seguito un convoglio di circa 120 automezzi tra auto e moto ufficiali che affronteranno 289 chilometri d aalla Certosa per arrivare a Casteggio, Voghera, Rivanazzano e Salice Terme, e poi riallacciarsi al percorso tradizionale a Tortona . Per l’occasione sabato, giorno della gara dalle 6 alle 13 sarà sospesa la circolazione in corso Strada Nuova, corso Cavour e piazza Italia che già sono zone a traffico limitato, ma fino alle 12 anche in piazza Castello, viale Giacomo Matteotti e via Cesare Ferreri.