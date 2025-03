Sport.quotidiano.net - È già caccia al biglietto. Samb-Chieti quasi sold out

Si va verso il record di presenze al Riviera delle Palme. A quattro giorni dal match con ilsi è scatenata in città una vera e propria corsa ai biglietti per assistere al match tra la capolistae la terza forza del campionato distante undici lunghezze. Oltre 1.500 i tagliandi già venduti che vanno ad aggiungersi ai circa trecento già acquistati dai supporters abruzzesi ed ai 3.823 abbonati. Superata, quindi, abbondantemente quota 5.600. E ci sono ancora diversi giorni per potere comprare i biglietti in prevendita. Domenica, poi, saranno aperti anche i botteghini nord del Riviera delle Palme. Insomma l’obiettivo è quello di superare il record di presenze del match interno con L’Aquila dello scorso 24 settembre, quando allo stadio erano presenti 6.624 spettatori.è una gara troppo importante per non essere presenti.