È finita con la Juve: lo prende il Napoli, tradimento in estate

Il percorso di rivoluzione che vive lantus in merito a ciò che succederà a partire dalla guida tecnica, vede in uscita anche un titolarissimo.Erano circolate le voci su un addio con destinazione in Premier League, ma è con permanenza in Serie A che potrebbe consumarsi quello che viene definito come un “tradimento” vero e proprio, passando da un club rivale all’altro in estate.Si era vociferato potesse raggiungere Marcus, Kephren Thuram, all’Inter. Le cose non saranno fattibili per volontà dei bianconeri oltre che per il giocatore che vorrebbe risollevare lantus restando al centro del progetto. Ma adesso le cose, per un altro di quelli che risultavano essere tra i “fedelissimi” per la, rischiano di cambiare radicalmente. A svelare la notizia è Sky Sport.Tradimento allantus: colpo di calciomercato delSarebbe partito all’assalto Giovanni Manna, il direttore sportivo delnonché ex bianconero che vorrebbe, per Antonio Conte, il grande colpo dallantus.