"È diventato violento, abbiamo paura. Aiutateci". L'SOS degli scienziati isolati per 10 mesi e il giallo: cosa sta succedendo nella base in Antartide?

“Rimango profondamente preoccupato per la mia sicurezza, chiedendomi costantemente se potrei diventare la prossima vittima“. È un grido d’aiuto disperato, quello lanciato da uno scienziato sudafricano, membro di un team di ricerca isolatoremotaantartica Sanae IV, a oltre 4.000 chilometri dalla costa meridionale del Sudafrica. La, gestita dal governo sudafricano dal 1959, ospita spedizioni scientifiche composte da un piccolo gruppo di ricercatori ed esperti, che trascorrono l’inverno antartico (circa dieci) in completo isolamento, a causa delle condizioni meteorologiche estreme che rendono impossibili i collegamenti.Il team attuale, composto da nove persone, è partito il 1° febbraio per studiare i cambiamenti climaticiregione. Ma, a poche settimane dall’arrivo, la convivenza forzata si è trasformata in un incubo: il 27 febbraio, una mail allarmante è arrivata al Ministero dell’Ambiente sudafricano: uno dei membri del team denunciava un’aggressione fisica da parte di un collega, descritto come autore di un “comportamento profondamente inquietante”, fonte di “e intimidazione”.