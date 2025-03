Nerdpool.it - Dune: Awakening: svelate le enormi dimensioni e la libertà di gioco su Arrakis

Il 20 maggio,, il primo open-world multiplayer survival ambientato su, sarà finalmente disponibile. Oggi, Funcom presenta un nuovo video dove è orgogliosa di mostrare lee la portata del pianeta desertico, ispirato al leggendario romanzo fantascientifico di Frank Herbert e ai premiati film di Legendary Entertainment. Scoprite cosa c’è oltre l’orizzonte in Exploring– Secrets of the Desert.Sebbene sia un pianeta desertico,– spiegano da Legendary Entertainment – è sorprendentemente vario, come mostrato nel recente video Beauty of. Si potranno scoprire le risorse dell’ambiente circostante grazie allo scanner personale e ai moduli collegati ai veicoli, oppure scalare le vette più alte per lanciare una sonda di rilevamento che riempie un’ampia area della mappa, includendo importanti punti di interesse, come relitti di navi o laboratori ecologici.