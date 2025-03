Inter-news.it - Dumfries, l’Inter spera in 2 partite! Oggi 3 infortunati al lavoro – CdS

Leggi su Inter-news.it

vuole vederci chiaro su. L’olandese salterà gli impegni con la Nazionale e nelle prossime ore farà gli esami. Intanto,ritornano altre. Le ultime dal Corriere dello Sport.ESAMI – In casa Inter continua l’emergenza infortuni, che rimane sempre concentrata in un unico reparto: le corsie. Denzel, contro l’Atalanta, è stato costretto al cambio dopo l’ora di gioco, che lo ha precluso anche dagli impegni con la Nazionale dell’Olanda. Sicuramente una notizia, da un lato positivo perche potrà gestire il suo giocatore direttamente in casa, dall’altro negativo. Se non fosse stato nulla di serio, difficilmente Koeman lo avrebbe rimandato a casa.vuole vederci chiaro e domani, o eventualmente venerdì, sottoporràa degli esami strumentali per capire l’entità del problema e i tempi di recupero.