Due nuovi ispettori ambientali per rafforzare il controllo alle postazioni dei rifiuti

Arezzo, 19 marzo 2025 – DueperildeiNell’ambito del processo di adeguamento e miglioramento del servizio raccoltaa San Giovanni Valdarno, dal 26 febbraio sono stati istituiti dueche hanno il compito di far rispettare le norme comunali e nazionali in materia ambientale Nell’ambito del processo di adeguamento e miglioramento del servizio raccoltaa San Giovanni Valdarno, nei mesi scorsi sono stati sostituiti i vecchi cassonetti in città ed è stato introdotto il limitatore volumetrico per la raccolta dell’indifferenziato in vista della Tari puntuale (Tarip) che entrerà in vigore a luglio 2025. Questo implica una fase di assestamento che ha reso indispensabile e necessarioilsugli abbandoni.