Due incidenti in pochi minuti a Sezze il più grave lungo via Roccagorga In tutto cinque le persone rimaste ferite Traffico paralizzato

L’incidente e la dinamicaUnincidente stradale si è verificato questa sera su via, a, causando quattro feriti e notevoli disagi alla viabilità. Secondo le prime ricostruzioni, una Toyota Yaris che procedeva in direzione del centro avrebbe preso una buca sull’asfalto, finendo nella corsia opposta e scontrandosi frontalmente con un altro veicolo che viaggiava nel senso opposto.L’impatto è stato molto forte e ha reso necessario l’intervento immediato dei Carabinieri e dei mezzi di soccorso, con due ambulanze arrivate rapidamente sul posto.Feriti e soccorsiI quattro occupanti delle vetture coinvolte hanno riportatodi varia entità. Dopo le prime cure sul posto, lecoinvolte sono state trasportate in codice rosso per dinamica al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, anche se le loro condizioni di salute non sembravano particolarmente serie.