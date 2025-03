Anteprima24.it - Due agenti municipali feriti davanti al Consiglio comunale Napoli

Tempo di lettura: 2 minutiMomenti di tensione questa mattinaalla sede deldi. Un gruppo di manifestanti, secondo quanto riferisce il consigliere Massimo Cilenti (Libera) ha tentato di occupare l’ufficio di via Verdi. Due poliziotti, secondo quanto si è appreso, sono stati travolti nella calca e rimasti.“Condanno fermamente – dice Cilenti – le aggressioni subite questa mattina daglidella Polizia Municipale in servizio a Via Verdi, presso la sede del, a seguito dell’ennesimo tentativo di occupazione da parte di manifestanti. È giunto il momento di dire basta: simili azioni non sono più tollerabili. Il sacrosanto diritto di manifestare deve sempre essere garantito, ma non può mai trasformarsi in violenza né compromettere la sicurezza e l’integrità fisica delle persone.