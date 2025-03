Lanazione.it - Droga e drammi: "Ghidini ha commosso tutti"

Tanta partecipazione all’incontro che ha portato giovedì scorso a Fucecchio Gianpietro, fondatore della fondazione PesciolinoRosso, nata a seguito della morte del figlio Emanuele scomparso il 24 novembre 2013 dopo essere caduto nel vortice della. Per il secondo anno consecutivo la parrocchia di Santa Maria delle Vedute e San Rocco, in collaborazione con il Comune, ha organizzato due momenti di incontro con Gianpietro: il primo, al teatro Pacini, è stato riservato ai docenti e agli studenti delle scuole superiori, mentre il secondo, che si è tenuto la sera all’oratorio di Santa Maria delle Vedute, è stato aperto all’intera cittadinanza. In tanti erano presenti ad entrambi gli incontri, durante i quali Gianpietro ha portato la propria testimonianza e proiettato alcuni video realizzati a seguito del dramma che ha colpito la sua famiglia.