Dayitalianews.com - Drammatico scontro tra un furgone ed un trattore: quattro persone sono rimaste ferite purtroppo in maniera grave. L’incidente alla periferia di Latina, tra i borghi Carso e Podgora

Violento impatto tra un mezzo agricolo e un veicolo commercialeUnincidente si è verificato questa mattina tra Borgoe Borgodi. Une unsiscontrati in prossimità dell’incrocio tra stradae via Cerretelli, causando un impatto devastante che ha portato entrambi i mezzi fuori strada. Ilè finito in un fosso adiacente, mentre ilha subito ingenti danni.feriti, due elitrasportati a RomaSul postointervenute tre ambulanze, un’auto medica e i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto estrarre i feriti dalle lamiere. Ad avere la peggio è stato il conducente del, un uomo di Sermoneta, che ha riportatogravi ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma.