Linkiesta.it - Draghi spiega che servono più di 800 miliardi, ma il Pd finge di non capire

Leggi su Linkiesta.it

A cospetto del profluvio di parole del Partito democratico per salvare capre e cavoli, è stato mille volte più concreto Marioche ha parlato in audizione alle commissioni Bilancio, Attività produttive e Politiche Ue di Camera e Senato. L’ex presidente del Consiglio ha detto che con le esigenze poste dalla nuova situazione internazionale serviranno «più degli ottocento». Un fabbisogno che presumibilmente può essere «soddisfatto dal settore pubblico a regole invariate». Una lezione precisa, quella di, mentre la politica annaspa fra chiacchiere e compromessi al ribasso. Facendo finta di nonil suo discorso, chiarissimo, («La nostra sicurezza è oggi messa in dubbio dal cambiamento nella politica estera del nostro maggior alleato rispetto alla Russia che, con l’invasione dell’Ucraina, ha dimostrato di essere una minaccia concreta per l’Unione europea»), ieri c’è stato pure qualche dem come Andrea Orlando che ha tentato di portaretra i contrari al ReArmEu.