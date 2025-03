Tpi.it - Draghi bacchetta i parlamentari e chiude l’audizione: “Vedo che guardate l’orologio, quindi vi ringrazio” | VIDEO

Leggi su Tpi.it

L’ex presidente del Consiglio Mariohato iin chiusura della sua audizione davanti alle Commissioni Unione europea, Bilancio e Industria e Agricoltura del Senato e Bilancio, Attività produttive e Politiche dell’Unione europea della Camera. L’ex premier, oggi consulente speciale della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, è stato ascoltato daiitaliani in merito al Rapporto sulla competitività europea che lui stesso ha firmato e che è stato pubblicato lo scorso settembre.“Sentite ioche voivimoltissimo per l’attenzione. Grazie”. Marioha concluso con una piccolata aila sua audizione in Senato pic.twitter.com/nx6ZbYRIhe— Sky tg24 (@SkyTG24) March 18, 2025Al termine del suo intervento, in cui l’economista ha affrontato numerosi temi, dai dazi annunciati da Donald Trump al piano di riarmo europeo presentato da von der Leyen e approvato la settimana scorsa del Parlamento Europeo, Marioha chiuso il suo intervento lanciando una stilettata nei confronti di alcuniche sono stati così liberati daper la pausa pranzo: “Sentite ioche voivimoltissimo per l’attenzione.