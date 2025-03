Quotidiano.net - Draghi attacca Trump: "Ha messo in discussione la nostra sicurezza"

A dare il segno del ritorno e dell’approccio di Mario, in quel Senato dove vide cadere il suo governo, è, alla fine di una attesa audizione davanti a un parterre delle grandi occasioni di ben tre commissioni di Montecitorio e Palazzo Madama, sono le sue parole conclusive: "Sentite, io vedo che voi guardate l’orologio. Vi ringrazio molto per l’attenzione, grazie". Un secco commiato che lascia abbastanza interdetti i parlamentari, ma che la dice lunga sui tempi ruvidi che attraversiamo. E, d’altra parte, andando oltre la forma, l’ex premier non le manda a dire sulla sostanza del momento e sul che fare: "Non c’è quasi più tempo, ladegli europei è messa in dubbio dal disimpegno diproprio quando la Russia ha dimostrato di essere una minaccia concreta". Sarà "inevitabile", dunque, dotarsi di una difesa comune e superare il meccanismo dell’unanimità fra Paesi Ue.