Today.it - Dove vedere Italia-Germania in tv: le probabili formazioni

Leggi su Today.it

Torna in campo l'di Luciano Spalletti. Gli azzurri, che hanno ottenuto il secondo posto nel gruppo 2 della Lega A, affronteranno giovedì 20 marzo alle 20.45 a San Siro lanell'andata dei quarti di finale di Nations League (ritorno in terra tedesca in calendario domenica 23). Un.