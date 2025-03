Oasport.it - Dove vedere Ankara-Trento oggi in tv, CEV Cup volley 2025: orario ritorno semifinale e streaming

mercoledì 19 marzo (ore 17.00) si gioca Ziraat Bankdidella CEV Cup dimaschile, la seconda competizione europea per importanza. I dolomitici si presenteranno all’appuntamento dopo essersi imposti al tie-break nel confronto d’andata all’ombra del Monte Bondone, ma ora servirà un altro risultato di lusso nella tana della compagine turca per meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo della competizione.LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 17.00I Campioni d’Europa dovranno vincere con qualsiasi scarto, oppure perdere per 3-2 e poi aggiudicarsi il golden set di spareggio se vorranno accedere alla finale che metterà in palio il trofeo. Una sconfitta per 3-0 o 3-1 costerebbe l’eliminazione alla squadra italiana. Si preannuncia un compito insidioso per gli uomini di Fabio Soli, che sono reduci dalla sconfitta rimediata contro Cisterna nella gara-2 dei quarti di finale dei playoff scudetto.