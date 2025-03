Dove si giocano le final four di Nations League in caso di vittoria azzurra? Gli stadi selezionati

Leggi su Sportface.it

Battere la Germania per regalarsi un duplice obiettivo. L’Italia sfiderà giovedì 20 marzo a San Siro Rudiger e compagni, che ospiteranno tre giorni (domenica 23 marzo) dopo gli azzurri a Dortmund. Vincere nel doppio confronto vuol dire regalarsi ladi, ma anche un girone più abbordabile (con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, anziché con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova) nelle qualificazioni Mondiali. Luciano Spalletti però vuole fare un passo per volta e la prospettiva di giocarsi un trofeo prima dell’impegno che dovrebbe portare verso la Coppa del Mondo 2026 continua a stuzzicare il Ct azzurro. Ad accentuare il desiderio di giocarsi lafino in fondo c’è la prospettiva di poter giocare la semie e l’eventualee in casa. Nel meeting di Losanna, in Svizzera, dello scorso lunedì 16 dicembre, il Comitato Esecutivo UEFA indicò le sedi provvisorie per les del torneo.