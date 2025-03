Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata al capolinea: stilato il piano in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti

Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata al capolinea: stilato il piano in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti sul futuro del brasiliano. Ci sono novità molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Douglas Luiz, uno dei colpi più onerosi dell'ultima sessione estiva da parte del calciomercato Juve e che non ha mai reso secondo le aspettative. Per questo motivo i bianconeri avrebbero stilato un piano in vista dell'estate: l'obiettivo sarà quello di trovare acquirenti per l'ex Aston Villa per fare in modo che le strade possano separarsi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.