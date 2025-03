Ilgiorno.it - Dote Sport Regione Lombardia 2024-2025: come fare domanda per il contributo da 100 euro

Milano, 19 marzo– Centoa disposizione per sostenere le spese destinate all’attivitàiva dei figli. È stato approvato inil bando, relativo all’annoivo. Sarà possibile presentarefino alle ore 16 del 16 aprile, esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi di. Il servizio è già attivo. Cifre e disponibilità La dotazione finanziaria complessiva è di 2 milioni die il 10% delle risorse è destinato alle famiglie aventi minori con disabilità. Il bando sostiene le spese per l’iscrizione dei figli tra i 6 e i 17 anni a corsiivi sul territorio lombardo di almeno sei mesi, nella stagioneiva. Ciascunavale 100. Ogni richiedente può presentare una solaindicando il figlio o i figli per i quali è richiesta la