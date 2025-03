Anteprima24.it - Doppio appuntamento con Paola Mastrocola per Benevento LibrAria

Tempo di lettura: 2 minuti, autrice del libro ‘Il dio del fuoco’ edito da Einaudi, nell’ ambito del Progetto, incontrerà mercoledì 19 alle ore 18,00 presso il foyer del Teatro De La Salle la città e giovedì 20 alle ore 9,00 presso il Teatro Antico di Palazzo Paolo V, le scuole di.“Il dio del fuoco”, raccontato da, è Efesto, il dio storpio, deriso, gettato appena nato dall’ Olimpo nel vuoto da sua madre Era, regina dell’ Olimpo. Efesto verrà raccolto nel cuore degli abissi e adottato da due madri, Teti ed Eurinome, che lo protegeranno e lo cresceranno con amore. Vivrà in una caverna dove imparerà a fondere metalli, forgera’ gioielli e sarà apprezzato anche da tutti gli dei dell’ Olimpo come l’artista che “colma il vuoto della mancanza” perché ad ogni divinità donerà qualcosa che prima non aveva.