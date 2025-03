Doppia eliminazione Grande Fratello incubo per i concorrenti | perché temono il peggio in semifinale

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ancora un colpo di scena in arrivo al. La voce delle ultime ore è pazzesca, infatti fa riferimento ad unanelladi lunedì 24 marzo. Inon sanno nulla, ma devono iniziare a temere ilancheci sarà una novità rilevante che Alfonso Signorini aveva già preannunciato.Ilsta arrivando ormai alla sua naturale conclusione dopo oltre 6 mesi e questarappresenterà una svolta decisiva. Tutti resteranno incollati davanti al piccolo schermo per seguire passo dopo passo le varie vicende, ancheil pubblico sarà fondamentale.Leggi anche: “Contro quei”., la decisione di Tommaso dopo l’uscita dalla casa: tutti itremanoIl primo concorrente delad essere eliminato sarà uno tra Helena, Giglio e Chiara, finiti in nominatio nella scorsa puntata.