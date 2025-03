Quotidiano.net - Dopo l’attacco sulla Striscia di Gaza, l’esperto: “Netanyahu ora è più saldo. Governerà fino al 2026”

Roma, 19 marzo 2025 – La tregua aè finita davvero? “Apparentemente si è rotta – risponde Sergio Della Pergola, professore emerito di demografia della Hebrew University di Gerusalemme –. Penso che Hamas ucciderà tutti gli ostaggi. Fronteggiamo un’organizzazione nazista (basta leggere le sue carte per convincersene) e un’Autorità nazionale palestinese retta da un quasi novantenne tenuto su dal cortisone, un partner ambiguo e praticamente nullo. Le condizioni fisiche con le quali sono tornati gli ostaggi nella fase A della tregua ricordavano Auschwitz. C’è gente che ha perso 35 chili di peso.da parte sua ha detto che non vuole cedere il sentiero Philadelphia al confine con l’Egitto, una presa di posizione in contrasto con gli accordi definiti. Sono passate settimane”. Qual è il dibattito interno in Israele? “Ora c’è il rischio che un paio di franchi tiratori faccia cadere l’esecutivo, tanto più che nei partiti haredim, quelli molto religiosi, c’è la richiesta di far passare il non arruolamento dei loro giovani prima del bilancio.