Dopo la mediazione in prefettura l’educatrice viene reintegrata

CASTELNOVO MONTI Esprime soddisfazione l’Adl Cobas per il risultato ottenuto doppo lain: il reintegro delin servizio in Appennino che in precedenza era stata trasferita a Moncasale. Ieri mattina si è conclusa positivamente la ‘procedura di raffreddamento’ tra la cooperativa Papa Giovanni XXIII e Adl Cobas in rappresentanza del, con la partecipazione dei rappresentanti dell’Unione Comuni Appennino Reggiano. La prefetta di Reggio Emilia, Maria Rita Cocciufa, ha convocato l’incontro delle parti in seguito all’apertura dello stato di agitazione da parte del sindacato, sollecitato dalle educatrici operanti nei territori dell’Unione dei Comuni dell’Appennino. L’apertura dello stato di agitazione, che precede lo sciopero, ha rappresentato il tentativo del sindacato per risolvere la questione del trasferimento.