Ilrestodelcarlino.it - “Doping, Bianchi radiato dall’ordine dei medici: la sanzione confermata dal ministero della Salute”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 19 marzo 2025 – Non c’è pace per il dottor Vittorio. Un mese fa il medico era stato assolto da una vicenda di, l’ennesima, che lo aveva visto coinvolto. Assolto, insieme ad altre 5 persone (tra cui i gestori di alcune palestre) perché il fatto non sussiste. Ma oggi l’ordine deidi Rimini ha annunciato che il“ha confermato la radiazione di”. Il provvedimento era stato adottato in seguito all’operazione ‘Anabolandia’, scattata nel 2011. “La Cassazione ha confermato perla condanna a 3 anni per quel caso. Il procedimento disciplinare nei confronti disi è concluso in questi giorni – spiega il presidente dell’ordine deiMaurizio Grossi – con la notificadecisionecommissione centrale esercenti professioni sanitarie presso ilche, respinte le eccezioni di rito e di merito, conferma laradiazione, ritenendola adeguata rispetto alla condotta del dottor