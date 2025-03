Bergamonews.it - Donne e immigrati, lo strabismo del centrodestra: Treviglio e Romano a confronto

Leggi su Bergamonews.it

, le due facce del. Stesso alveo politico, stessa coalizione ma due modi diversi di governare. E a raccontarlo sono i fatti, quelli appena successi. Ma per ben comprendere quello che, senza tanti giri di parola si può definire un vero e proprio caso di, è meglio partire dalla geografia politica delle due Giunte: ail sindaco è Juri Imeri, primo cittadino in carica da due mandati e in quota Lega, mentre ala reggenza è affidata a Gianfranco Gafforelli, candidato ed eletto nelle fila di Forza Italia, che nel paese della Bassa, roccaforte del centrosinistra, ha scippato la leadership a quella che oggi è l’opposizione e lo ha fatto, anche, portando a compimento un progetto che agli avversari politici non era praticamente mai riuscito, quello di favorire l’inserimento lavorativo, nella Cooperativa Verso Probo, di 10 richiedenti asilo.