Donnarumma-Inter non è finita | c’è stato il contatto

Leggi su Sportface.it

Marotta e Ausilio tifano per la rottura tra il portiere e il PSG. Priorità al rinnovo coi parigini, ma c’è un grosso ostacoloNon èperall’. Ma si resta aggrappati davvero alle quisquilie, alle pinzillacchere come diceva il grande Totò. E noi ci accodiamo ben volentieri, perché tutto fa brodo e perché nel calciomercato niente è scontato. E qualsiasi cosa può accadere. L’imponderabile, l’impossibile. Nulla è impossibile, per dire un’altra frase fatta.vuole restare al PSG, il rinnovo coi parigini è la sua priorità come ha dichiarato praticamente sempre in queste settimane. E come ha confermato il suo agente, Enzo Raiola, nell’vista a L’Equipe dopo la vittoria del PSG in casa del Liverpool. Una vittoria ai rigori in cui il portiere dell’Italia èl’assoluto protagonista, in pieno stile Wembley a Euro 2020.