’Donna’ mostra in chiusura

Sono ormai gli ultimi giorni per visitare lafotografica “Donna” di Mario Rebeschini, allestita fino a domani al primo piano del Municipio di Castel San Pietro Terme in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Una ricorrenza che l’Amministrazione comunale ha celebrato con #FemminilePlurale, una serie di eventi ricchi di emozioni, riflessioni e partecipazione, promossi dall’assessorato comunale alle Pari Opportunità in collaborazione con diverse realtà locali, che avevano preso il via la mattina dell’8 marzo proprio con l’inaugurazione di questa, alla presenza dell’autore. "Unache – aveva sottolineato la sindaca Francesca Marchetti – esprime la bellezza, la gioia e la complessità dell’essere donna nella quotidianità, un viaggio attraverso l’universo femminile tracciato dall’obiettivo straordinario di Mario Rebeschini, professionista attento e delicato".