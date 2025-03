Romadailynews.it - Donna 56enne investita e uccisa sull’Ardeatina.

Una vita spezzata nelle prime ore del mattino. Didina Toma, unadi 56 anni originaria della Romania, è stata travolta elunedì 17 marzo in via Ardeatina da un automobilista di 20 anni che era al volante di una Ford Fiesta. L’impatto è stato devastante e nonostante i tentativi dei soccorsi di rianimarla, per lanon c’è stato nulla da fare. Si tratta di una tragedia che porta a 17 il numero delle vittime della strada a Roma dall’inizio dell’anno, di cui ben 9 pedoni.Il tragico incidente ha riacceso il dibattito sulla pericolosità di quella zona, con proteste e polemiche già sollevate in passato dai comitati di quartiere.Didina Toma viveva nella zona e l’incidente mortale è avvenuto all’altezza di via Santa Fenicola, dove c’è un attraversamento pedonale. La polizia locale del gruppo IX Eur ha effettuato i rilievi, e le indagini sono in corso per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.