Dona il rene alla compagna | la droga poi la rinascita E il suo gesto d’amore

Torino, 19 marzo 2025 – Ha corteggiato la morte da tossicodipendente, ha visto laportarsi via un figlio. Si è stancato e ha scelto la vita. "Dio mi ha fatto campare per dare il mioa qualcuno". Fuori dsala operatoria delle Molinette il 5 marzo c’era un uomo felice. Poco distante la sua, uscita dal tormento della dialisi grazie al compagno. In sottofondo un coro: ma come, unto cheun. Proprio così, da relitto a eroe, in una resurrezione partita da dentro con il via libera dei medici. Fuori dall’incubo e pronto per una strada nuova, anche il Cammino di Santiago che adesso potranno percorrere in due, una testa. Danilo ha 46 anni e si è rimesso in piedi dopo le ricadute e gli anni a San Patrignano. Elisa ha attraversato la via crucis della Granulomatosi di Wegernerm, una malattia renale che da quando era piccola la costringeva a stare attaccata a una macchina.