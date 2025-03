Bergamonews.it - Don Massimo Calvi sarà il nuovo rettore del Santuario di Caravaggio

Leggi su Bergamonews.it

Dal prossimo 1 settembre saranno formalizzate ed entreranno in vigore le nomine annunciate dal Vescovo di Cremona, monsignor Antonio Napolioni, nella Curia cremonese.Vicario generale della diocesidon Antonio Mascaretti, ed il ruolo di Economo diocesano verrà assunto dal dottor Giacomo Ghisani.Saranno nominati due Vicari episcopali, nelle persone di don Antonio Bandirali (a tempo pieno) e di don Davide Barili (cheanche parroco di S. Sebastiano in Cremona, mettendosi in cammino verso l’unità pastorale con altre parrocchie vicine). Il Vescovo ha poi accolto la richiesta deldeldimons. Amedeo Ferrari di pensare a nuove energie per la guida del luogo sacro: ecco allora che donassumerà il ruolo di, affiancato da unPro-nella persona di don Ottorino Baronio.