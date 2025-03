Ilrestodelcarlino.it - Domani il Carisport si rianima. Albanese fa sfilare i suoi ‘Personaggi’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’arte torna a far vibrare uno dei simboli della città, riemerso (e completamente rinnovato) dal fango dell’alluvione. Dopo quasi due anni di stop forzato, ilriapre le porte a spettacoli, arte e musica. E lo fa con l’irriverente comicità di Antonio, insieme al suo show, in scenasera, alle 21, ma già sold out da diverso tempo.inaugura il nuovo volto del, dopo un piano di interventi costato due milioni e 360.000 euro, grazie ai quali il palazzetto potrà tornare casa dello sport, dei grandi eventi – già inaugurati con la convention internazionale di Technogym dello scorso febbraio, con ospiti da oltre 100 Paesi – spettacoli e concerti con ospiti d’eccezione. "Il debutto a Cesena era previsto a novembre, ma lo spettacolo è stato spostato a marzo per terminare i lavori nella struttura – spiega Libero Cola, fra gli organizzatori di Romagna Concerti -.