Ilfattoquotidiano.it - Documenti e dichiarazioni false per ottenere il reddito di cittadinanza: denunciate 36 persone

Hanno percepito ildiingannando sui requisiti, per un totale di 200mila euro incassati senza averne diritto. Sono trentasei le, italiane e straniere, individuate dai finanzieri della Comando Provinciale di Trieste e segnalate alla procura, che hanno riscosso indebitamente il sussidio o l’assegno di inclusione. Nel corso delle indagini sono emersi diversi meccanismi fraudolenti: in alcune circostanze è emersa un’evidente sproporzione tra i dati dichiarati in sede di presentazione dell’istanza all’Inps e le reali disponibilità economiche dei percettori e dei rispettivi nuclei familiari. Molti anche i soggetti stranieri extracomunitari che hanno presentato domanda per il beneficio attestando falsamente il possesso dei requisiti minimi di permanenza sul territorio italiano.