Liberoquotidiano.it - Djokovic e il documento anti-Sinner: una bruttissima sorpresa, chi spunta tra i firmatari

"È importante notare che abbiamo parlato con oltre 300 giocatori prima di presentare la domanda e tutti ci hanno dato grande sostegno. Inclusi i giocatori migliori. L'ATP/WTA ha diffuso così tanta paura nel corso degli anni che non è facile rendere pubblica la propria identità. Per conto loro e di altri che si trovano in situazioni simili". Questo è un estratto dell'espostopresentato dalla Professional Tennis Player's Association Tra idella denuncia presentata dal sindacato fondato da Novakci sono anche tennisti professionista. Ma nessuno di loro ha mai raggiunto una certa fama. In totale sono dodici: Anastasia Rodionova, Nicole Melichar-Martinez, Saisai Zheng, Sorana Cirstea, John-Patrick Smith, Noah Rubin, Aldila Sutjiadi, Varvara Gracheva, Tennys Sandgren e Reilly Opelka.