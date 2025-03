Laverita.info - Dizionario Testardo | Diritto: natura, ordine, legge, utopia

Cos'è il? E cosa sono i diritti? Dall'origine della riflessione greca, il fondamento delè un problema che non cessa di interrogare la filosofia, la politica, la stessa convivenza civile. Ilpreesiste allao lagenera il? E come si fa a stabilire cosa sia non solo "il"ma "un"? Chi lo decide, e poi chi lo difende? Con la professoressa Francesca Benatti, il podcast affronta le principali concezioni del, in perenne equilibrio trae decisione, forza e. Dal giuslismo al positivismo, fino alla concezione liberale e ai suoi limiti, viaggio attorno alle origini e ai limiti del.Ospite della puntata: Francesca Benatti, ordinario diprivato all'Università Cattolica di MilanoColonna sonora: Johann Sebastian Bach - Cello Suite No.