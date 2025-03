Lanazione.it - Divieto di rientro in Italia. Il “nuovo“ cognome non basta: arrestato

Non poteva rientrare in, ma era in auto per le vie della periferia di Perugia. Non gli èto presentare un documento con un altroper evitare che i carabinieri della stazione di Farneto lo riconoscessero. È statoper violazione deldi ritorno inun cittadino albanese di 25 anni. L’arresto è avvenuto nell’ambito di una intensificata attività di controllo del territorio. Una rete nella quale è incappato il giovane. Secondo quanto riferito, l’uomo è stato fermato dai militari mentre si trovava a bordo di un’autovettura a lui in uso. A seguito degli accertamenti in banca dati, è emerso che sul suo conto gravava un decreto di espulsione e undi reingresso nel territorio nazionale per cinque anni, emesso dal prefetto di Perugia nel settembre 2023.