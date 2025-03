Ilfattoquotidiano.it - Diga di Genova, indagati con Signorini due funzionari del consorzio appaltatore Webuild

Oltre a Paolo, ex presidente dell’Autorità portuale di, glidalla Procura europea (Eppo) in merito all’aggiudicazione del maxi appalto per la nuovaforanea del porto disono due esponenti della cordata aggiudicataria guidata (al 40%) da.L’indagine, di cui il Fatto ha dato conto oggi sull’edizione cartacea, verte sulle ipotesi di turbativa d’asta, quanto acome rappresentante della stazione appaltante, e di falso e malversazione per Alberto Colosio e Jan Albert Vanderbroeck. Il primo è un dirigente dell’ufficio gare di, il secondo è presidente di Sidra (Società italiana dragaggi), che alaggiudicatario dell’appalto da 950 milioni di euro partecipa al 10%. Il reato diè datato 12 ottobre 2022, giorno in cui si tenne l’ultima sessione della commissione chiamata a valutare le offerte delle due cordate e si dispose l’aggiudicazione alla cordata