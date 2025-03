Difesa Ue Meloni traccia la rotta | Se Europa e Usa divisi no garanzie di sicurezza

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Sì al rafforzamento della, ma senza toccare i fondi di coesione; no all'invio di truppe italiane in Ucraina, tema che "non è mai stato all'ordine del giorno", come pure l'esercito comune europeo;e Usa devono restare uniti, perché è "inimmaginabile" costruire delle "efficacidi" dividendo le due sponde dell'Atlantico; .