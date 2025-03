Formiche.net - Difesa europea, l’Ue adotta il Libro Bianco per rilanciare industria e deterrenza

Leggi su Formiche.net

La Commissioneha ufficialmenteto ilper la/Readiness 2030, un documento che avrà il compito di porre le basi per un’azione coordinata e massiccia nel settore della, con l’obiettivo di rafforzare la capacità deldi rispondere alle minacce emergenti e future. Se ReArm Europe rappresenta lo strumento tramite il qualeintende rafforzare le prerogative difensive dei suoi membri, ilne costituisce la visione strategica.Cosa dice ilsullaIl documento, la cui bozza era trapelata pochi giorni fa, sottolinea come l’attuale scenario geopolitico sia caratterizzato da un deterioramento rapido delle condizioni di sicurezza, con la guerra in Ucraina come epicentro di un confronto più ampio tra democrazie e regimi autoritari.