Lanazione.it - Dietro il sipario ma al centro della scena. Le donne nella musica dei Grandi

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 19 marzo 2025 – Nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata InternazionaleDonna, il Comune di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con le associazioni del territorio, ha promosso un ricco programma di iniziative volte a stimolare la riflessione e il confronto sul ruolodonnasocietà. Attraverso incontri, spettacoli e momenti conviviali, l’obiettivo è stato quello di raccontare le molteplici sfaccettature dell’universo femminile, dando voce a storie di talento e determinazione. L’evento conclusivo di questa rassegna si terrà venerdì 21 marzo alle ore 18 presso la sala La Nonziata, dove il maestro Giuseppe Tavanti presenterà il concerto “ilma al. Ledei”. Un’occasione preziosa per riscoprire e valorizzare il contributo dellenel panoramale internazionale, troppo spesso oscurato o ridotto a un ruolo secondario.